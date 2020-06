SI’, LA VERA BELLEZZA PUO’ SALVARE L’ITALIA

Sarà la bellezza a salvare l’Italia? Il FAI lancia “I luoghi del cuore” con la possibilità di votare i siti più belli fino al 15 dicembre.

I luoghi del cuore, i luoghi dell’anima, i luoghi che parlano delle nostre radici, i luoghi della nostra storia e della nostra cultura. Sono i luoghi del FAI, fondo Ambiente Italiano che ormai dal 1975 opera in tutta Italia per rispolverare e riportare alla gloria quei siti, dimore, riserve naturali, giardini considerati di minore importanza., ma egualmente di grande valore artistico/culturale e restituirli al loro originario splendore. Il progetto inizialmente nasce dall’idea di Elena Croce, figlia del grande filosofo Benedetto con lo scopo di contribuire alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio d’arte, natura e paesaggio italiano. Il Bel Paese è ricco di siti storici che meritano di essere apprezzati, ma l’incuria dell’uomo e le scarsissime risorse finanziarie che mette a disposizione lo stato sono irrisorie così, attraverso sostenitori privati, il FAI riesce a far emergere il loro spirito primordiale rendendoli fruibili al mondo intero, assetato e voglioso di ammirarli in tutta la loro venusta’. Molti luoghi di rilevanza culturale sono stati fagocitati nel dimenticatoio, inghiottiti nell’oblio, rendendoli invisibili e negando loro la giusta esaltazione e il FAI, che opera senza scopo di lucro, attraverso numerose campagne di sensibilizzazione promuove progetti quali le Giornate di primavera e di Autunno, Sere FAI d’estate, Via Lattea, FAI scuola, attraverso i quali vuole mettere in risalto il nostro inestimabile ed incommensurabile patrimonio, per restituirlo al suo fascino originario, fascino da riscoprire, da restituire alla collettività ed essere mostrato in tutta la sua magnificenza al grande pubblico estimatore. Dopo tre mesi di sospensione “forzata”, c’è bisogno di bellezza, quella vera, quella che non va mai in quarantena, perché è nel bello delle cose la vera essenza dell’essere. Il FAI anche quest’anno lancia la decima edizione del censimento “I luoghi del cuore” che si svolgerà fino al 15 dicembre 2020 invitando tutti i cittadini, sia in Italia ma anche all’estero, a votare i luoghi italiani che amano di più e che vorrebbero vedere tutelati e valorizzati, in una sola parola fruibili a tutti. Tantissimi i luoghi apprezzati. Per citarne alcuni ricordiamo a Siracusa I giardini di Villa Reimann, il Semaforo di Belvedere, le Latomie e il Convento dei Cappuccini, l’Ipogeo del Convento dei Minimi, il pozzo di San Filippo Apostolo alla Giudecca, il palazzo Gargallo sede dell’archivio di Stato, la piazzetta del Carmine, il giardino botanico di villa Landolina, l’ipogeo del Convento dei Minimi alla “Giudecca”. Una mission possible per rispolverare l’amore per l’arte e la cultura e la storia perché l’eterno sta proprio lì e spetta a noi tutti averne cura. È nel passato che si trovano le ragioni del presente.

Graziella Fortuna