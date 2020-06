SEI MILIONI E 200MILA EURO ALL’EX PROVINCIA REGIONALE (DETRATTI I 2,7 MILIONI ASSEGNATI A FEBBRAIO)

VINCIULLO: 6,2 milioni per la ex Provincia regionale di Siracusa, ma vengono sottratti 2,7 milioni già assegnati a febbraio. Quindi, a differenza di quanto fu detto, non è stato un contributo straordinario. Studiate, please!!! Con Decreto del Direttore Generale dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali sono state distribuite le risorse alle varie ex Province, così come dalla legge 8/2017, di cui sono stato il relatore. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.

I contribuiti inviati sono i seguenti:

AGRIGENTO € 9.720.549,62

CALTANISSETTA € 6.925.930,00

ENNA € 6.122.820,72

RAGUSA € 6.090.610,34

SIRACUSA € 6.292.021,45

TRAPANI € 8.950.815,52

Alla provincia di Siracusa, come è possibile vedere dal confronto con le due province che hanno caratteristiche similari a quelle della nostra, cioè Agrigento e Trapani, sono stati assegnati 3.428.528,17 euro in meno rispetto ad Agrigento e 2.658.794,07 euro in meno rispetto a Trapani.

Nello stesso decreto viene giustificata questa differenza con una anticipazione di 2.734.593,43 euro che è stata assegnata a Siracusa il 6 febbraio 2020.

A tutti coloro i quali in quell’occasione si sono “aperti la bocca” dicendo che si trattava di un contributo straordinario solo per la provincia di Siracusa, devo fare notare che, così come dissi allora, non si trattava assolutamente di un contributo straordinario, ma di una anticipazione.

Quello che allora ho detto ora trova riscontro, e non poteva non essere così, negli atti della Regione, per cui, ha concluso Vinciullo, tutti questi laudatori a tempo permanente ed effettivo del Governo regionale e del suo illuminato Presidente, che sta rendendo veramente bellissima la Sicilia, la prossima volta, prima di replicarmi, sono invitati a studiare.