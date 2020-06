ROSSANA CANNATA: IL MAC APPRODA A PALERMO, DAREMO BATTAGLIA

Il Mac, Movimento autonomo Cassibile Fontane Bianche è approdato a Palermo. Il coordinamento stamattina ha infatti avuto un incontro con l’assessore regionale e con il dirigente delle Autonomie locali, rispettivamente Bernardette Grasso e Margherita Rizza, con l’obiettivo di portare avanti la trentennale richiesta di autonomia amministrativa della frazione siracusana.

Lo rende noto Rossana Cannata, deputato regionale di Fratelli d’Italia, che stamattina ha partecipato all’appuntamento con le altre forze politiche del territorio aretuseo. “L’incontro è stato proficuo – spiega l’on. Rossana Cannata – in quanto l’assessore regionale delle Autonomie locali, alla quale sono state sintetizzate le iniziative fin qui intraprese dal Mac, ha apprezzato l’iniziativa e raccolto le istanze del territorio di Cassibile Fontane Bianche che, con la richiesta di autonomia, reclama il diritto di rappresentanza a livello democratico e rivendica interventi più incisivi e non più procrastinabili per migliorare le condizioni di viabilità, scuole e impiantistica sportiva, nonché la situazione igienico sanitaria a ridosso della baraccopoli ma anche per incrementare il turismo in un territorio dalle straordinarie ricchezze storiche e naturalistiche”.

La vicepresidente della commissione regionale Antimafia aggiunge: “Perciò si è convenuto di presentare un Ordine del giorno sull’argomento che, dopo la discussione in Aula, potrà approdare sul tavolo del governo regionale – conclude – per dare risposte a un territorio che da anni lotta per avere maggiori attenzioni e dignità”.