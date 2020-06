ROSSANA CANNATA: FINANZIAMENTI PER SETTE COMUNI SIRACUSANI

Rep: Riduzione dei consumi energetici, oltre 70 milioni per l’illuminazione pubblica in 62 Comuni siciliani. Tra questi anche 7 del Siracusano: Ferla, Sortino, Cassaro, Portopalo di Capo Passero, Francofonte, Noto e Avola.

Lo rende noto Rossana Cannata, deputato regionale di Fratelli d’Italia, che spiega: “Il Dipartimento Energia della Regione ha pubblicato l’elenco dei progetti ammessi e finanziabili che accederanno alle agevolazioni previste dall’Azione 4.1.3. del Po Fesr Sicilia 2014/2020 in seguito all’aggiornamento della graduatoria definitiva”.

La componente della commissione regionale Attività produttive precisa: “In graduatoria ci sono 152 enti locali per un importo totale di contributi richiesti pari a 193.997.849,32 euro. Ma per carenza di risorse sono 62 quelli che possono accedere direttamente ai finanziamenti”.

Ecco gli interventi nel dettaglio: a Ferla e a Sortino i lavori riguardano la messa a norma e l’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione per un costo complessivo e un intervento richiesto di 850 mila euro nel primo caso e di 2.244.906,31 nel secondo. A Cassaro per l’efficientamento energetico la cifra è di un milione di euro mentre a Portopalo il project financing per lo stesso intervento ha un costo complessivo di 1.298.428,00 euro, il contributo richiesto è di 495.000,00 euro e la quota cofinanziata è di 803.428,00. A Francofonte gli interventi sono finalizzati all’implementazione dei servizi smart city mediante l’ammodernamento della pubblica illuminazione per un costo complessivo di 2.450.000,00, un contributo richiesto di 1.197.122,33 e una quota cofinanziata di 1.252.877,67. A Noto il project financing per l’affidamento in concessione del servizio di gestione manutenzione ed efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione prevede un costo complessivo di 2.371.117,67 euro, un contributo richiesto di 996.000,00 e una quota cofinanziata di 1.375.117,67. Ad Avola il progetto di miglioramento tecnologico e riduzione dei consumi della rete di illuminazione pubblica ha un costo complessivo e un contributo richiesto di 996.985,24.

“Ancora un importante risultato – commenta l’on. Rossana Cannata – grazie a cui avremo città più sostenibili e proiettate a un futuro non più rinviabile. Ancora una grande attenzione ai temi dell’ambiente e al territorio siracusano in particolar modo”.