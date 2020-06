QUI VERMEXIO / LAVORATORI DI SUPPORTO CON L’ACQUA ALLA GOLA. I SINDACATI: L’AMMINISTRAZIONE NON RAGIONA

Rep: Indetto sit-in dei lavoratori dell’appalto di supporto all’amministrazione in via Brenta di fonte gli Uffici del Comune di Via Brenta per Venerdì 3 Luglio, per contestare a gran voce l’immobilismo del Rup e del Comune di Siracusa. Assume oramai connotati paradossali la vertenza dell’appalto di supporto all’amministrazione, dove i sindacati erano riusciti ad ottenere l’impegno dell’amministrazione a vedere riconosciute 300 ore di ripristino sui servizi tributari, dell’anagrafe e dello stato civile, espletati dai lavoratori Ideal Service; da due settimane infatti, la determina giace sulla scrivania del RUP e non può essere ufficializzata in quanto l’altra azienda dell’ati, la util service non gode di un durc valido. Da quanto trapela dai sindacati inoltre, La Soc Coop. Util Service, pur vedendosi confermati i servizi di manutenzione, affissione e de-affissione, ha destinato i lavoratori addetti da oltre dieci anni in quelle mansioni alla cassa integrazione (FIS), sostituendoli nei fatti con altri lavoratori. “Intollerabile lo stallo determinato per via dell’incongruità del Durc, i lavoratori e l’azienda Ideal service, stanno comunque esperendo il proprio servizio ben aldilà di ciò che gli viene riconosciuto dal Comune di Siracusa. Insopportabile, l’unilateralità delle decisioni prese da Util Service in merito ai criteri della cassa integrazione. Da sempre ci siamo dimostrati contrari alla guerra tra lavoratori, ma prendiamo tristemente atto del sonno della ragione che sta accompagnando l’amministrazione Comunale. Ci chiediamo pure a che punto sono le nuove gare singole tanto sbandierate dall’assessore Coppa negli incontri avuti nelle scorse settimane, anche perché la proroga tecnica adottata dal Comune di Siracusa, può avvenire solamente dietro determinati criteri che a nostro avviso non sono stati minimamente rispettati e sui quali ci riserviamo di denunciarli all’Anac. Il Consorzio Ciclat, in qualità di capofila Ati, prenda posizione ed accompagni responsabilmente questi lavoratori alla nuova bandizione della gara. Questa proroga tecnica, ha preso tutti con l’acqua alla gola, lavoratori ed imprese e questo per noi rimane un fatto inaccettabile ed il Comune non può pensare di continuare a gestire in maniera ragionieristica situazioni di simile delicatezza occupazionale e reddituale.” Queste le ruvide dichiarazioni di Alessandro Vasquez ed Anna Floridia, rispettivamente segretari provinciali della filcams cgil e della Uiltucs di Siracusa, che confermano il proprio impegno a tutela dei lavoratori dell’ati.