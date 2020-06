PRIOLO / GIOVEDI’ AL COMUNE IL SINDACO GIANNI PRESENTA “SALVIAMO IL MARE”

Rep: Giovedì 2 luglio alle 10 al Comune di Priolo Gargallo la conferenza stampa per la premiazione dei vincitori dell’iniziativa “Chi ricicla vince” e per la presentazione di “Salviamo il mare”.

Due progetti firmati DifferenziAmo Priolo, la campagna di sensibilizzazione sul corretto conferimento dei rifiuti promossa da Igm Rifiuti Industriali, azienda che gestisce il servizio di raccolta differenziata a Priolo Gargallo in collaborazione con l’amministrazione comunale.

“Chi ricicla vince”. Un vera e propria competizione a punti per incentivare l’utilizzo dell’isola ecologica e fare una raccolta differenziata in modo corretto. I rifiuti conferiti all’Isola ecologica sia fissa sia mobile sono stati conteggiati per ottenere la riduzione della parte variabile della Tari e dei premi. Il primo classificato riceverà una bici elettrica, il secondo e il terzo riceveranno uno smartphone. L’iniziativa è stata rinnovata anche per il prossimo anno.

“Salviamo il mare”. Un progetto di informazione, comunicazione e sensibilizzazione per la tutela dell’ambiente e della raccolta differenziata dedicato a Marina di Priolo Gargallo. “Salviamo il mare” ha lo scopo di mantenere alta l’attenzione sulla differenziazione dei rifiuti solidi urbani, di creare un’abitudine alla raccolta differenziata anche fuori dalle mura domestiche, di incentivare la salvaguardia dei luoghi pubblici, preservare l’ambiente dall’abbandono selvaggio dei rifiuti, a ridurre l’uso della plastica in spiaggia e data l’emergenza covid-19 di tutelare l’ambiente dall’abbandono di guanti e mascherine.

Tutte le mattine del mese di luglio e agosto, weekend compresi, saranno allestiti in spiaggia 3 gazebo, in due di questi sarà possibile ritirare materiale informativo sulla raccolta differenziata, in modo da consolidare la campagna di sensibilizzazione rivolta a grandi e piccini, con un impronta comunicativa semplice e dinamica, alla portata di tutti. Il terzo sarà utilizzati per il proseguo del progetto “Differenziamo in cultura” occasionalmente denominato “Summer Edition”.Data l’emergenza covid-19, le letture e i laboratori verranno svolti in giorni e orari concordati preventivamente per garantire il distanziamento sociale. “Salviamo il mare” vedrà il coinvolgimento dell’associazione “Liberamente”.

