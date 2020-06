PRIMA ERA “LA GROTTA CHE PARLA”, POI IL CARAVAGGIO LO CHIAMO’ “ORECCHIO DI DIONISIO”

L’orecchio di Dionisio deve la sua fama ad un particolare effetto acustico che amplifica notevolmente i rumori e la cui origine è del tutto casuale. Anticamente detta “la grotta che parla” deve il suo nome attuale a Michelagelo Merisi da Caravaggio che visitandola assieme al Mirabella, in una delle sue soste a Siracusa, lo ideò convinto che si trattasse del carcere di Dionigi, ricordato da Cicerone, costruito in quella forma per potere ascoltare ciò che dicessero i prigionieri. Ma l’esperimento fatto dal De Salle, un viaggiatore straniero del XIX secolo ha sfatato questa leggenda dimostrando che dall’incavo esistente nell’alto della grotta, dove si pensava che sedesse Dionisio per ascoltare i prigionieri, non si sente quasi nulla. La grotta è profonda m 70 e alta 23; è larga da 5 a 10 metri. Le sue pareti curvilinee rivelano le tracce dell’escavazione e delle successive destinazioni della grotta che nei secoli XVI e XVII venne adoperata come ricovero di mandrie e poi come taverna, uso attestato da un atto notarile del 1584. Questa destinazione spiegherebbe l’esistenza di alcuni fori nelle pareti.

Lucia Acerra