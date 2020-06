PRESTIGIACOMO: ECCO LA VERITÀ, C’È STATO UN GOLPE PER METTERE FUORI GIOCO SILVIO BERLUSCONI

Rep: E’ stata una pessima serata per l’Italia quella di ieri quando è stato possibile ascoltare dalla voce del giudice Franco che la democrazia è stata calpestata e i fatti alterati al solo fine di attaccare strumentalmente e mettere giudiziariamente “fuori gioco” Silvio Berlusconi.

Solo adesso, dopo sette anni, emerge finalmente la verità che noi di Forza Italia abbiamo gridato e siamo stati accusati di essere eversivi perché denunciavamo una strategia politico-giudiziaria contro Berlusconi.

Ai danni del presidente Berlusconi e delle istituzioni del nostro paese è stato ordito un golpe. La storia è stata manipolata e distorta e un leader è stato “abbattuto” politicamente con una sentenza ingiusta e pilotata per sbarazzarsi di un avversario che nelle urne gli italiani continuavano a preferire.

E’ necessario ora fare ulteriore chiarezza, individuare le responsabilità, anche quelle dei burattinai politici, risarcire la democrazia italiana che è stata violentata dalla magistratura infedele e risarcire il presidente Berlusconi. E’ il momento della verità e dovrebbe anche essere l’ora della pubblica vergogna”.

Lo dichiara in una nota Stefania Prestigiacomo, deputata di Forza Italia.

