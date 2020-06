OLTRE DUE MILIONI DISPONIBILI PER LA PACHINO-ISPICA, QUANDO I LAVORI?

Rep: Nel settembre del 2016 venne finanziata per 2.040.000,00 euro la Strada Provinciale Pachino-Ispica. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.

L’opera di ammodernamento e regimentazione idraulica, ricadente nel territorio della provincia di Ragusa, ottenne questo importante finanziamento anche in considerazione del fatto che era chiusa al traffico da tempo.

Orbene, da oltre 5 anni da quel finanziamento, i lavori non sono ancora iniziati e i cittadini di Pachino e Portopalo sono costretti ad insopportabili sofferenze proprio per questo motivo.

Perché i lavori non sono ancora partiti?

Di chi la responsabilità?

Faccio appello al Commissario della ex Provincia di Ragusa, ha concluso Vinciullo, affinché si attivi per appaltare questi lavori, in modo che finalmente la strada possa essere aperta.