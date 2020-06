MESSINA: SE AVESSI DENUNCIATO QUELLO CHE HO TROVATO NEL CANTIERE DEL TEATRO..

Ferdinando Messina, che ne sai dei movimenti sull’ex idroscalo? Sono mobilitati anche personaggetti locali “scassuni”..

Il sito richiede massima attenzione, potrebbe partire proprio dalla zona Pantanelli il rilancio di Siracusa. Aprire al porto grande, scaricare il grande problema della via del mare e risolvere la carenza di parcheggi attorno a questi tre grandi temi studiare cosa fare. Guai a speculazioni ! In questi anni troppi “scassapagghiari” si sono occupati di grandi temi ed il risultato è sotto gli occhi di tutti.

Tu sei uno che il teatro comunale lo ha fatto sul serio, nel senso che hai completato da amministratore i lavori. Tanti sacrifici per poi restare nel nulla dell’inerzia con Granata e Italia che giocano a fare i direttori artistici?

Ti ringrazio per questo riconoscimento che condivido con Visentin e Vinciullo. Sei stato uno dei pochi che ha seguito il lavoro svolto per completare il complesso monumentale del teatro di Siracusa. Se avessi dovuto denunciare all’opinione pubblica quello che ho trovato nel cantiere del teatro avrei perso tempo con comunicati stampa e polemiche . Ho preferito lavorare. Oggi sorrido dopo tanti sacrifici nel vedere le proposte inconcludenti dell’assessore alla cultura per la fruizione del teatro.