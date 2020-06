MARZIANO SULLE ZES: SEDIAMOCI ATTORNO AD UN TAVOLO E VEDIAMO DI FARE BENE

Rep: Ora è il caso di mettersi al lavoro per capire meglio le procedure che operativamente possono fare cogliere al porto di Augusta e dal territorio incluso nella e aree ZES ( Zona Economica Speciale) quali possono essere le opportunità.

Insomma una sorta di seminario di formazione per gli imprenditori e le amministrazioni per utilizzare questa grande opportunità ed evitare che vi siano tempi lunghi di realizzazione.

A tale scopo ho invitato il Ministro per il Mezzogiorno Peppe Provenzano a tenere un seminario di due giorni ad Augusta, in collaborazione con la Port Authority che, mi risulta, ha in cantiere una serie di progetti migliorativi della infrastruttura portuale che saranno sottoposti al Ministro delle Infrastrutture Demicheli e al vice ministro Cancellieri.

Arriva così a compimento un progetto per il quale mi sono speso sia come deputato che come assessore nella scorsa legislatura regionale , stimolando anche molti sindaci della nostra provincia che ritenevano la loro area lontana dalle zone di interesse della ZES a fare richiesta di partecipazione al progetto. Infatti anche comuni come Pachino , lontano la porto, è stato inserito e per vari ettari nell’area ZES della Sicilia orientale.

Bruno Marziano