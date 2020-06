MARIO CAVALLARO: FONTANE BIANCHE NON SI TOCCA. I SIRACUSANI EVITINO IL TENTATIVO DI SCIPPO

Rep: Nei primi anni 80 e` iniziata la battaglia della frazione di Cassibile

tendente ad ottenere l’erezione a comune autonomo, con la pretesa di

accorpare anche il vasto territorio Fontane Bianche, sede estiva dei

siracusani ( circa 20 mila persone abitanti temporaneamente), dove

insistono 5 mila unità immobiliari( per la maggior parte seconde case),

con ovvi riflessi su tariffe e aliquote delle imposte locali. Il

Consiglio Comunale, nel tempo, formalmente si è espresso contro

l’iniziativa scissionistica, e fra ricorsi, controricorsi, Tar, Cga e

richieste referendarie si è arenata. In questo periodo di emergenza

sanitaria, di assenza del Consiglio Comunale per lo scioglimento e il

torpore estivo, le richieste dei cassibilesi sono pressantemente

riemerse. Credo che le forze politiche e i siracusani tutti,

unitariamente com’ è sempre stato, anche in assenza del consiglio

comunale,debbano far sentire alta la propria voce in difesa

dell’integrità territoriale , in particolare contro il tentativo dello

scippo di Fontane Bianche . Credo che il Sindaco, la Giunta Comunale e

il Commissario sostitutivo del Consiglio debbano attivamente vigilare.

SIRACUSA, CHE È STATA GIÀ AMPIAMENTE MUTILATA, NON PUÒ SUBIRE ULTERIORI

SCIPPI. Mario Cavallaro

