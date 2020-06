MA CHI E’ SEDUTO IN POLTRONA AL VERMEXIO CONOSCE LA DISPERAZIONE DEI SIRACUSANI?

Rep: Riprendono le azioni di contrasto alle violazioni del codice della strada che erano state sospese in occasione dell’emergenza covid-19. La Polizia municipale da lunedì, infatti, riattiverà i servizi di street control, per arginare soprattutto il fenomeno della sosta in doppia fila, e quelli studiati per colpire gli automobilisti che guidano senza cintura di sicurezza o parlando direttamente al telefonino (quindi senza utilizzare cuffie o vivavoce) oppure i motociclisti che non indossano il casco. Gli agenti dedicati in maniera specifica a questi scopi saranno in strada dalle ore 8 alle 20 e pattuglieranno soprattutto le vie più densamente transitate, con compiti sia di prevenzione che repressione delle violazioni.

Evidentemente il buon senso non abita dalle parti del Vermexio. I siracusani ancora con l’incubo del Corona virus, sono stanchi, senza soldi, stremati e avviliti e il Comune che fa? Intanto non rinvia l’Imu e pretende il pagamento entro martedì prossimo. Ma se i siracusani sono senza soldi come debbono fare? Per far scoppiare poi chi già è in pieno stress, i vigili urbani, sin qui scomparsi, a partire da domani tornano sulle strade dalle 8 alle 20. Per mettere a posto la circolazione certo, ma anche per fare multe agli indisciplinati. Che poi sono i siracusani incazzati che dicevamo prima, quelli senza un euro in tasca. Ripetiamo “est modus in rebus”, chi amministra il buon senso dimostra di non sapere nemmeno dove sta di casa. La strada è quella sbagliata e speriamo in un rinsavimento degli uomini soli al comando, anche per evitare possibili reazioni, anche imprevedibili.