L’EUROPARLAMENTARE TARDINO: CANCELLERI E’ UN PERICOLOSO INCAPACE

Rep: “Cancelleri ha dato prova definitiva della sua impreparazione e inadeguatezza a ricoprire un incarico di Governo, nonché a rappresentare degnamente i siciliani. Porto Empedocle, Lampedusa, ma tutta la provincia di Agrigento e non solo, stanno attraversando un momento difficilissimo, sia sul fronte umano, che economico.

Proprio ieri la sindaca di Porto Empedocle, grillina come il viceministro, ha lanciato un nuovo allarme, dichiarando che le ONG stanno facendo i taxi del mediterraneo, e ha chiesto aiuto, dopo l’ennesimo sbarco di 211 migranti arrivati a bordo della Sea Watch e trasferiti sulla Moby Zaza, a spese degli italiani.

E Cancelleri cosa fa? Invece di sollecitare il governo di cui fa parte a cambiare questa scellerata gestione del fenomeno migratorio, dimostra di ignorare quanto avviene nella sua terra, di non conoscere i problemi che affliggono i suoi cittadini, forse perché troppo impegnato nei salotti romani o in inutili passerelle nei cantieri. Bene, credo che ormai ai siciliani non servano altre prove, è evidente che il M5S ha dimostrato sul campo tutta la sua inadeguatezza, e Cancelleri che parla a sproposito di turismo, settore distrutto dalle politiche inefficaci di questo governo, rappresenta un ulteriore inaccettabile schiaffo ai siciliani. Faccio mie le parole di Matteo Salvini, che ha affermato che siamo in mano a dei pericolosi incapaci. Prima ci sarà concesso di andare al voto, meglio sarà per l’Italia e la Sicilia.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega Salvini Premier.