LA MELONI AL MINISTRO: PERICOLO DI CONTAGI, CHIUDA LA BARACCOPOLI DI CASSIBILE

Con una interrogazione Giorgia Meloni chiede al Ministro dell’interno di chiudere la baraccopoli di Cassibile per evitare nuovi contagi di Corona Virus. Scrive la Meloni: “ — Per sapere – premesso che: la pandemia da COVID-19 non ha bloccato gli sbarchi di migranti provenienti dall’Africa, che continuano senza sosta a sbarcare sulle coste della Sicilia; nelle ultime settimane si sono susseguite proteste dei cittadini residenti nei dintorni della baraccopoli abusiva posta a sud di Cassibile, dove alcune centinaia di extracomunitari vivono in condizioni disumane, con gravi disagi igienico-sanitari e nel degrado più totale; la situazione nella baraccopoli è fuori controllo sia dal punto di vista igienico-sanitario sia da quello della sicurezza, rispetto alla quale i cittadini hanno segnalato, tra gli altri, episodi di furti e rapine, vicende di atti osceni in luogo pubblico, molestie di vario genere; la questione della baraccopoli di Cassibile non è affatto nuova e, nel corso degli anni, non sono mancate le denunce e le segnalazioni alle autorità competenti, ma quest’anno, soprattutto in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto merita un’attenzione particolare per evitare l’aggravarsi della situazione sul territorio; gli sforzi e i sacrifici messi in atto sinora dai residenti per contrastare e ridurre l’espandersi dell’epidemia da COVID-19 rischiano di essere vanificati dalla presenza della baraccopoli, posto che diversi articoli di stampa e servizi televisivi hanno evidenziato come non siano attualmente garantite le condizioni per il rispetto delle disposizioni di sicurezza stabilite dal Governo e dalle ordinanze locali per il contrasto al diffondersi del contagio da COVID-19, sia per il numero di ospiti presenti che per gli spazi in cui sono collocati, con riguardo alle regole di distanziamento sociale e alla mancanza di adozione di presidi di protezione individuale, nonché con riferimento al rispetto delle disposizioni previste per le quarantene obbligatorie; malgrado negli anni i residenti di Cassibile abbiano dato dimostrazione di essere comunità votata all’accoglienza, pronta a sostenere gli ultimi o gli invisibili, oggi, con l’emergenza sanitaria da COVID-19, per nulla superata, la situazione rischia di diventare insostenibile con possibili rischi per la tenuta dell’ordine pubblico, oltre che sul fronte socio-sanitario –: se non ritenga di adottare con urgenza tutte le iniziative di competenza necessarie per chiudere la baraccopoli di cui in premessa e trasferire i migranti ivi alloggiati in altra sede, garantendo il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di tutela della salute dei cittadini, con particolare riferimento alla diffusione del COVID-19; in che modo intenda gestire l’emergenza migratoria nell’ambito dell’emergenza sanitaria in atto.

