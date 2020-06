LA GAFFE DI CANCELLERI? UN COMICO A CINQUE STELLE

Rep: “Da immigrati a turisti è un attimo: Cancelleri comico a 5 stelle” è il testo degli striscioni affissi a Palermo, Catania, Siracusa, Trapani e Noto con cui i militanti di CasaPound hanno attaccato il viceministro alle infrastrutture Cancelleri.Il riferimento è alla gaffe con cui il già candidato presidente alla regione siciliana per i 5 stelle ha scambiato una nave della Moby, ormeggiata a Porto Empedocle, per un’imbarcazione di turisti quando invece ospita più di 200 immigrati portati in Sicilia dalla ONG Sea Watch, ed in cui sono stati registrati anche 28 casi di positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore.

“La parabola dei 5 stelle sta raggiungendo vette di puro delirio – è il commento di CasaPound Sicilia – non che dopo la vergognosa giravolta a livello nazionale completata nel matrimonio con gli eterni nemici del PD ci si potesse attendere esiti differenti, ma ormai gli abbagli sono tanti e tali da non essere più ascrivibili alla nota origine comica del movimento”.

“E’ evidente che, dopo aver sgomitato per ottenere un posto a Roma – continua la nota – Cancelleri abbia smarrito il suo senso critico sul tema immigrazione, dando prova di ortodossia assoluta alla nuova linea con questi tic di matrice boldriniana. Che sia un modo per mantenere più salde le terga alla poltrona conquistata?”.

“Per il rispetto che deve alla terra da cui pure si è divincolato – conclude CPI – e considerata anche l’abolizione del termine “dimissioni” dal vocabolario 5 stelle, chiediamo a Cancelleri di prestare maggiore attenzione al tema del turismo e dell’immigrazione in questo periodo così delicato per la nostra Sicilia”.

