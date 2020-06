LA BOLLETTA MOSTRUOSA DI 732 EURO DELLA EDISON GAS: CONSUMO 296 EURO, TASSE 436 EURO

C’è la quarantena, sei costretto in casa, c’è freddo ed utilizzi il riscaldamento. Certamente in maniera superiore rispetto alla routine visto che sei costretto in casa e c’è il Corona virus a cui pensare. Così una sfortunata famiglia siracusana viene chiamata a pagare dalla Edison gas un consumo di 296 euro. Una botta! Ma è solo il principio. A questa cifra si aggiunge, nella stessa bolletta, un tot “per il trasporto di gas”, qualcosa come 195 euro. Una follia. Ma non è ancora tutto. C’è l’Iva da pagare e anche accise statali mostruose. Si tratta di 216 euro con la bolletta che sale alla cifra vertiginosa di 732 euro. Consumo 296 euro, totale della bolletta 732 euro! La domanda è come fa un cittadino che non lavora da tre mesi a pagare 732 euro per il gas? Come fa un cittadino, un pensionato, una persona in difficoltà a pagare 436 euro di tasse in una sola bolletta? Lo chiediamo ad un avvocato, ad un magistrato, ad un uomo di legge. E purtroppo bollette mostruose come questa sono tante, tantissime. Grazie anche ad un governo che consente accise sfasciafamiglie mentre i politici distratti che lo consentono sono in questo momento a gozzovigliare in una villa chic. E’ possibile una class action? E’ possibile comunque impedire che le famiglie si riducano alla disperazione? Il gas non è un bene voluttuario, serve a cucinare, a riscaldarsi, a vivere in qualche modo anche se spesso non c’è molto da cucinare e da mettere in pentola. Qualcuno vuole fare qualcosa? Se non si cambia, le bollette, come questa nella foto, non le pagherà più nessuno. Ci pare scontato.

Condividi questo Articolo