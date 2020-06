IN VIA BRENTA LA SEDE PROVINCIALE DELL’UDICON

Rep: Apre i battenti a Siracusa la nuova sede provinciale dell’Unione per la Difesa dei Consumatori. “I migliori auguri di buon lavoro da tutta la grande famiglia U.Di.Con – dichiara il commissario regionale Marco Corsaro – ai nostri rappresentanti provinciali per lo sforzo che stanno attuando. A Siracusa nasce oggi una nuova casa per i diritti dei cittadini-consumatori, per affrontare assieme problematiche quotidiane e non solo, lavorando per migliorare la qualità della vita degli utenti”.

“La nostra nuova sede si trova in via Brenta, 43 a Siracusa – aggiunge il responsabile provinciale U.Di.Con Siracusa, vicecommissario regionale Salvatore Lorefice – e sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13. Sarà anche possibile prendere appuntamento scrivendo alla mailprovinciale.siracusa@udicon.org. Siamo pronti a dare voce e sostanza ai diritti dei consumatori che ci sceglieranno, in ambiti come utenze elettriche, rapporti con banche e poste, telefonia, varie tutele in ambito consumeristico ed educazione al consumo”.

