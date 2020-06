IL SINDACO LUCA CANNATA: PUNTIAMO SUGLI 11 ETTARI DELLA ZONA AGROINDUSTRIALE

Rep: Anche Avola rientra tra le Zone economiche speciali individuate dalla Regione Siciliana e istituite con un decreto dal Ministro del Sud e della Coesione Territoriale, Giuseppe Provenzano. Sono due le Zes approvate: quella della Sicilia occidentale che ha avuto assegnato il 35% della superficie Zes e quella della Sicilia orientale a cui è stato assegnato il 65%. Proprio tra queste ultime rientrano gli 11 ettari tra l'ingresso sud di Avola e la stazione in cui si trova il centro agroindustriale. “Ho fortemente voluto che rientrassimo con quest'area – dice il sindaco Luca Cannata – perché si tratta di una zona che può dare tanto. Sarà un modo per invogliare i nostri imprenditori a investire, a maggior ragione in un periodo tanto difficile, e avviare il centro riqualificando la zona rendendola vivo e cuore pulsante di sviluppo economico”. I benefici economici delle Zes vedono notevoli incentivi fiscali più credito d’imposta per gli investimenti fino a 50 milioni di euro e un consistente regime di semplificazioni che saranno stabilite da appositi protocolli e convenzioni e che comunque prevedono anche l’accelerazione dei tempi procedimentali per garantire l’accesso agli interventi di urbanizzazione primaria alle imprese insediate nelle aree interessate. “Adesso si definiranno con il Governo nazionale e Regionale gli ulteriori passi per arrivare alla fase operativa – conclude Cannata - per rendere fattiva quest'opportunità offerta ai Comuni e al tessuto imprenditoriale”.

