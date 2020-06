GLI SCAPPELLOTTI DI PADRE LO BELLO PER DIFENDERE UN RAGAZZO ALLA MARINA

Est modus in rebus….

Scrive Elio Fortuna: Sono appena venuto a conoscenza che ieri padre Lo Bello ha distribuito qualche….scappellotto😉😉 per difendere un ragazzino aggredito dai soliti balordi alla marina. Est modus in rebus e cioè c è una misura nelle cose. Questa secondo me, è la misura giusta. Ci vorrebbero dieci, cento padre Lo Bello. Dovremmo essere tutti noi padre Li Bello e forse tra qualche anno non ci sarebbe più bisogno di un padre Lo Bello alla marina ma solo a S.Paolo a dire messa. La misura è colma….da tempo

