FERDINANDO MESSINA: IL COMMISSARIO FA SCELTE POLITICHE COME LE CESSIONI DI UN PEZZO DELL’AMP E DI PALAZZO IMPELLIZZERI PER 50 ANNI

Ferdinando Messina, il commissario regionale che sostituisce il Consiglio comunale secondo le grida sta lavorando malissimo. Assente e servente di chi amministra..

Mi dispiace riconoscere che qui hai ragione. Il commissario regionale, sono sicuro in buona fede, continua ad adottare delibere consiliari in regime d’urgenza e avendo poco tempo per approfondire rischia di segnare negativamente la città per decenni . Decisioni spesso politiche che non si addicono ad un commissario; provo a portare due esempi eclatanti la costituzione del nuovo consorzio per la gestione dell’ Area Marina protetta del Plemmirio con l’inserimento alla pari del comune di Siracusa con un istituto campano oppure la cessione per mezzo secolo di Palazzo Impellizzeri all’università di Catania. Per queste ragioni contatterò personalmente il commissario per avere un incontro e ricordargli che le funzioni ricoperte in sostituzione del consiglio richiedono un confronto continuo con la città e non solamente con l’amministrazione. Lo informerò anche che il tempo di prova è scaduto.

