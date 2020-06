FERDINANDO MESSINA: DOPO LA MEZZANOTTE TROPPI TEPPISTI IN ORTIGIA, POTREBBE SCAPPARCI IL MORTO

Ferdinando Messina, Siracusa a giugno 2020, qual è la tua prima impressione?

Purtroppo la trovo morta. Economia legata al settore turistico pari a zero. Bisogna aiutare i piccoli commercianti i piccoli artigiani i piccoli imprenditori a resistere altrimenti quando torneranno i turisti troveranno tutto chiuso.

In Ortigia in questi giorni ci sono pochi turisti e molti giovani teppisti. Dopo al mezzanotte nel centro storico, anzi meglio in alcune zone del centro storico succedono cose turche. Cosa va fatto subito? Possiamo contare sulla polizia municipale?

Dopo la mezzanotte Ortigia è assaltata dai ragazzi siracusani che mettono a ferro e fuoco i vicoli del centro storico. Motori e macchinine ovunque, schiamazzi e urla, abbandono di bottiglie di birre e superalcolici, risse e botte da orbi. Ma il problema non può essere risolto solo dalla Polizia Municipale ,ci vuole un intervento drastico congiunto tra tutte le forze dell’ordine. Aggiungo che ci vuole la collaborazione dei genitori che alle sanzioni delle forze dell’ordine devo aggiungere punizioni severe e no giustificazioni banali. Guai a non intervenire subito, potrebbe scapparci il morto .

C’è un movimento fantasma, cancellato dal voto dei siracusani, che, incurante della sua inconsistenza dimostrata dal non aver ottenuto nemmeno un consigliere comunale, vorrebbe orientare una città priva persino del Consiglio comunale..

Concordo, inspiegabilmente tante decisioni soprattutto nel campo turistico culturale sono state assunte con troppa leggerezza e spesso hanno già prodotto effetti negativi alla città. Una per tutte la “mostra ciclopica” . Mai riferimento fu più azzeccato (il gigante con un occhio ) considerati gli strafalcioni legati all’evento.

Ma il commissario regionale che sostituisce il Consiglio comunale secondo le grida sta lavorando malissimo. Assente e servente di chi amministra..

Mi dispiace riconoscere che qui hai ragione. Il commissario regionale, sono sicuro in buona fede, continua ad adottare delibere consiliari in regime d’urgenza e avendo poco tempo per approfondire rischia di segnare negativamente la città per decenni . Decisioni spesso politiche che non si addicono ad un commissario; provo a portare due esempi eclatanti la costituzione del nuovo consorzio per la gestione dell’ Area Marina protetta del Plemmirio con l’inserimento alla pari del comune di Siracusa con un istituto campano oppure la cessione per mezzo secolo di Palazzo Impellizzeri all’università di Catania. Per queste ragioni contatterò personalmente il commissario per avere un incontro e ricordargli che le funzioni ricoperte in sostituzione del consiglio richiedono un confronto continuo con la città e non solamente con l’amministrazione. Lo informerò anche che il tempo di prova è scaduto.

La sentenza del Cga sui brogli elettorali a Siracusa ha suscitato non poche polemiche, per molti è addirittura scandalosa

Più che scalpore, fa scalpore l’indifferenza. Anche in questo caso, purtroppo ad essere delegittimata non è l’amministrazione ma l’intera classe politica. Troppi anni passati dietro FB denunce e chi dovrebbe alzare il tiro isolando i mediocri al contrario segue la scia degli inutili urlatori rincorrendo chi la spara più grossa. Sarebbe bastato avere un po’ di pazienza, fare una opposizione ragionata e a tempo debito, dopo i 24 mesi previsti dalla legge, presentare la sfiducia al Sindaco. Questo però avrebbe richiesto confronto, dialogo e rispetto di tutte le forze e intelligenze del centro destra. Non c’è stato un progetto di coalizione che comunque avrebbe dovuto e deve dire la sua in città.

Che ne sai dei movimenti sull’ex idroscalo? Sono mobilitati anche personaggetti locali “scassuni”..

Il sito richiede massima attenzione, potrebbe partire proprio dalla zona Pantanelli il rilancio di Siracusa. Aprire al porto grande, scaricare il grande problema della via del mare e risolvere la carenza di parcheggi attorno a questi tre grandi temi studiare cosa fare. Guai a speculazioni ! In questi anni troppi “scassapagghiari” si sono occupati di grandi temi ed il risultato è sotto gli occhi di tutti.

Tu sei uno che il teatro comunale lo ha fatto sul serio, nel senso che hai completato da amministratore i lavori. Tanti sacrifici per poi restare nel nulla dell’inerzia con Granata e Italia che giocano a fare i direttori artistici?

Ti ringrazio per questo riconoscimento che condivido con Visentin e Vinciullo. Sei stato uno dei pochi che ha seguito il lavoro svolto per completare il complesso monumentale del teatro di Siracusa. Se avessi dovuto denunciare all’opinione pubblica quello che ho trovato nel cantiere del teatro avrei perso tempo con comunicati stampa e polemiche . Ho preferito lavorare. Oggi sorrido dopo tanti sacrifici nel vedere le proposte inconcludenti dell’assessore alla cultura per la fruizione del teatro.

Coppa non ha concesso la proroga per l’Imu fregandosene dello stato in cui versano le tasche dei siracusani dopo il covid

Forse ha fatto bene , una proroga avrebbe prodotto un ulteriore indebitamento della cittadinanza. L’ Imu per il 2020 andava abolita dal governo nazionale 5stelle PD.

Tutti, anche gli avversari, ti riconoscono lo status di amministratore informato e attento. Detto questo, cosa ne pensi della ripartenza? Siracusa, di fatto priva di politica e di politici degni di questo nome, riuscirà a tirarsi su, a ricominciare?

Mio zio diceva sempre: “Siracusa ha il sole e il mare, ha il teatro greco. Ed ha pure il miracolo del pianto della Madonnina”. Siracusa si rialzerà, ma lo farà da sola senza bisogno di demagoghi. Anzi guai a interferenze di demagoghi che potranno solo rallentare la rinascita.

Ferdinando Messina, se il centro destra ti candida sindaco, quale sarebbe, in due parole, il tuo programma elettorale?

Se il centro destra mi candida a Sindaco chiederò di fare le primarie del centro destra e il mio programma elettorale o il programma elettorale del mio candidato sarà frutto della sintesi organica di tutti i programmi presentati alle primarie.