ENCOMIO DEL SINDACO LUCA CANNATA PER DUE POLIZIOTTI

Rep: Furono tra i primi a intervenire in un palazzo di via Fontana nella notte del 15 agosto scorso quando un incendio costrinse forze dell’ordine e vigili del fuoco a sgomberare lo stabile. Un rocambolesco salvataggio che ha visto in prima linea due agenti, entrambi di Modica, ma in servizio ad Avola. Adesso per i due eroici rappresentanti delle Forze dell’Ordine è arrivato dal Comune un prestigioso riconoscimento. Cerimonia alla sala Frateantonio per due agenti in forza al commissariato di Avola che la scorsa estate portarono in salvo, dall’incendio che stava devastando una palazzina delle case popolari di via Fontana, un uomo e il suo cane. I due, nella notte del 15 agosto 2019, ben prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, si lanciarono all’interno dello stabile ormai saturo di fumo, prodigandosi per l’evacuazione di tutti i condomini. Portarono in salvo un anziano disabile impossibilitato a muoversi in autonomia, caricandolo di peso per portarlo al sicuro fuori dallo stabile. Con ugual spirito di sacrificio non si risparmiavano per sottrarre alle fiamme un cane di grossa taglia bloccato sul balcone dell’appartamento da cui si era originato l’incendio. A quanto pare l’uomo aveva appiccato il fuoco in un insano tentativo di suicidio. Rosario Macauda e a Giuseppe Calvo hanno ricevuto dalle mani del primo cittadino Cannata il riconoscimento.

“Abbiamo voluto conferire questo encomio ai due agenti – le parole del sindaco Luca Cannata – riconoscendo in entrambi il coraggio e lo sprezzo del pericolo e, soprattutto, un generoso altruismo. Si tratta di una testimonianza di gratitudine e riconoscenza per il lavoro svolto confermando ancora una volta l’importanza della sinergia tra le forze dell’ordine e l’amministrazione per la sicurezza e il pronto intervento sul territorio”. Alla cerimonia era presente, anche in rappresentanza del Questore di Siracusa, il commissario capo Marco Venuto, che ha evidenziato l’orgoglio per l’operato dei due ragazzi che hanno dimostrato importanti qualità umane, necessarie per lo svolgimento del proprio ruolo.