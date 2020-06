DOMANI FALCONE AD AUGUSTA: APPALTATI I LAVORI PER COMPLETARE I 90 ALLOGGI DI CONTRADA SCARDINA

Rep: “Manteniamo l’impegno nei confronti della comunità di Augusta, aggiudicando i lavori di completamento dei 90 alloggi popolari di contrada Scardina. Dopo quasi vent’anni di attese vane e disagi per le famiglie, avviamo un cantiere da oltre due milioni di euro che restituirà dignità e decoro a una parte importante del patrimonio edilizio pubblico della città”.

Lo dichiara il presidente della Regione Nello Musumeci, a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto da due milioni 650mila euro per il completamento degli alloggi Iacp di contrada Scardina, nel Comune di Augusta.

“Archiviamo finalmente una pagina di degrado abitativo di cui avevamo preso cognizione anche con un sopralluogo – aggiunge l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone – intervenendo attraverso il puntuale ed efficiente lavoro dell’Istituto autonomo case popolari di Siracusa, recependo appieno le istanze del territorio”.

++ Domani, venerdì 12 giugno, l’assessore Marco Falcone sarà in sopralluogo al porto di Augusta. L’inizio della visita è fissato per le ore 11.30, con la possibilità di un breve punto stampa ++