DOMANI ALLE 15 LE MASCHERINE TRICOLORI IN PIAZZA SANTA LUCIA

Rep: Ultimi appuntamenti prima di una grande ed imminente manifestazione nazionale a Roma, sotto il Parlamento.

Il movimento della mascherine tricolori unisce le categorie produttive in una battaglia unitaria, contro le politiche insufficienti del Governo per affrontare la crisi economica dovuta allo stato di emergenza causato dal Covid e lo fa simultaneamente in 100 città d’Italia, mobilitando migliaia di persone da nord a sud, senza simboli di partito mentre decine di migliaia di imprese rischiano il fallimento, ed altrettanti lavoratori dipendenti rischiano il posto, qui si continua a battere esclusivamente sulla logica del debito, del prestito, senza reali potenze di fuoco, con soldi veri, annunciate più volte nei mesi scorsi.L’Italia stessa rischia il fallimento, gli italiani, uniti, devono opporsi a questa tragica eventualità.





Condividi questo Articolo