CONTROLLO STRAORDINARIO DEI CARABINIERI NELLA ZONA NORD

Continuano i servizi di prevenzione e repressione sul territorio di competenza dei Carabinieri della Compagnia di Augusta, coincidente con la zona nord della provincia aretusea, volti al contrasto alle attività illecite legate al fenomeno dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti nonché per la sicurezza stradale in corrispondenza delle principali arterie stradali della giurisdizione, sia cittadine che extraurbane.

In tale contesto, Militari della Stazione Carabinieri di Francofonte hanno deferito in stato di libertà una coppia di persone per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente e porto illegale di oggetti atti ad offendere. I due detenevano circa 3 grammi di cocaina suddivisa in dosi e, all’interno della vettura a loro in uso, avevano occultato e detenevano senza giustificato motivo una mazza da baseball.

Più in generale, i militari dell’Arma hanno segnalato 2 soggetti alla Prefettura di Siracusa per uso personale di stupefacenti, poiché trovati in possesso di circa 1,5 grammi di marijuana, ed hanno proceduto al controllo di 82 esercizi commerciali, per la verifica degli adempimenti delle disposizioni volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, di 127 veicoli e 193 persone, contestando:

n. 6 violazioni per mancato uso delle cinture di sicurezza;

n. 2 violazioni per uso di telefonino durante la guida;

n. 1 violazione per circolazione di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa RCA,

ed operando il fermo amministrativo di una moto, poiché il suo conducente è stato sorpreso mentre si divertiva ad impennare a gran velocità sulla pubblica via.

Complessivamente sono stati sottratti 40 punti patente, ritirati 2 documenti di circolazione ed elevate sanzioni per violazioni al codice della strada per più di 2.000,00 euro ed infine, effettuate 9 perquisizioni personali e 7 veicolari.