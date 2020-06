CONSULTA CIVICA: VENIAMO DALLA GUERRA COVID, BASTA TARTASSARE I SIRACUSANI

Rep: In un momento “post bellico”, visto che di stato di guerra si è parlato contro Covid-19, la riattivazione dello Street Control, rischia di compromettere ulteriormente la ripresa, già lenta e faticosa, delle attività commerciali urbane. Allo stato attuale – afferma il Presidente della Consulta Civica di Siracusa Damiano De Simone – la riattivazione dello Street Control, la cui legittimità rimane ancora da chiarire, e di cui personalmente non ne condivido l’uso, se considerata l’assenza di parcheggi rionali, la precarietà di mezzi di trasporto pubblici, e strisce blu con tariffa alta a tempo pieno, rappresenta un ulteriore ostacolo alla ripresa economica della Città, oltre al fatto che se il Consiglio Comunale fosse rimasto in carica, oggi tutta questa libertà “punitiva” rivolta essenzialmente a fare cassa, sarebbe stata, senza ombra di dubbio, notevolmente ridimensionata. Si alle attività di contrasto alla sosta selvaggia – continua Damiano De Simone – ma con buonsenso e comprensione ripartendo dal ritorno degli agenti di Polizia Municipale per le strade, tra la gente, promuovendone il ruolo originario di validi punti di riferimento per i cittadini, capaci di distinguere, in loco, una infrazione da una necessità che lo Street Control, invece, aveva messo sullo stesso piano di giudizio, mitragliando contravvenzioni alla cieca, di fatto colpendo l’economia rionale. A tal proposito il Presidente della Consulta Civica di Siracusa Damiano De Simone propone una azione amministrativa rivolta ad incentivare i cittadini alla fruizione degli esercizi commerciali, quindi al consumo, attraverso la sospensione, a tempo, del pagamento delle soste a strisce blu lungo le carreggiate delle zone ad intensità commerciale, e delle aree parco quali Molo S. Antonio e Talete, come già fatto a Palermo ed in altre Città siciliane. In questo modo, non solo si creano i presupposti per evitare, a monte, la sosta selvaggia, ma anche si creerebbero tutte le condizioni favorevoli a riossigenare gli esercizi commerciali. Si faccia una programmazione etica e graduale di ripristino del circuito economico urbano di Siracusa – conclude Damiano De Simone –.

