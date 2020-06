CANICATTINI / ATTIVITA’ PRODUTTIVE E ASSOCIAZIONI ESENTATE DA TAR E IMU PER IL PERIODO DI CHIUSURA. E A SIRACUSA?

Rep: La Giunta comunale di Canicattini Bagni, consapevole che l’emergenza Covid-19 ha portato all’adozione di stringenti misure per prevenire ed eliminare la diffusione del contagio, avendo effetti negativi sul tessuto socio-economico, in quanto impattanti sull’intero ciclo economico con pesanti ripercussioni sulle famiglie e sull’intero sistema produttivo nazionale e cittadino, su proposta del Vice Sindaco e Assessore ai Tributi e al Contenzioso Tributario, Pietro Savarino, ha approvato un atto di indirizzo per l’adozione di interventi agevolativi in materia di TARI e IMU per i titolari delle attività produttive e delle associazioni della città.

L’Amministrazione guidata dal Sindaco Marilena Miceli, pertanto, alla luce del lungo lockdown affrontato dalle categoria produttive e dalle associazioni, ha inteso esentarle dal pagamento della TARI e dell’IMU per l’intero periodo di chiusura.

Per cui, per il periodo in questione i titolari delle attività produttive e le associazioni non dovranno versare la tassa sui rifiuti, e l’imposta municipale sui fabbricati dovuta dai proprietari dell’immobile se titolari dell’attività produttive o presidenti delle associazioni. La Giunta ha disposto di demandare gli adempimenti di propria competenza al SUAP e all’Ufficio Tributi e all’Ufficio Ragioneria per la previsione da inserire nel Bilancio 2020.

Sin qui il comunicato. E a Siracusa il sindaco che fa? Altro che esentare il sindaco di aiutare chi è in difficoltà se ne infischia, non ha nemmeno concesso una sporca proroga per l’Imu. Nonostante le ripetute sollecitazioni ha taciuto. Certo, modificare Imu e Tari comporta lavoro e modifiche di bilancio. Troppo faticoso. “E poi i siracusani subiscono tutto e dopo qualche giorno lo dimenticano pure”. Capito?