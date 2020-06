BRUNO ALICATA (FI): ITALIA AVRA’ LUNGIMIRANZA O RESTERA’ SOLO UN GIOVANE SINDACO DI PROVINCIA?

Rep: Da più parti, dopo la sentenza del Cga che ha stabilito sul piano amministrativo la vittoria di Francesco Italia, ci si chiede quali saranno le mosse politiche di quest’ultimo. Sarà Imperatore solitario per i prossimi tre anni, interfacciandosi unicamente col Commissario che sostituisce il disciolto Consiglio, vulnerando in tal modo le regole democratiche o, dimostrando lungimiranza, maturità politica e rispetto per le suddette regole, deciderà di coinvolgere la città, attraverso le componenti politiche che rappresentano gran parte dell’elettorato, per condividerne le responsabilità? Naturalmente, quest’ultima ipotesi non prevede debolezze di sorta, ma la completa padronanza di se’, saggezza e maturità politica, equilibrio e assennatezza. In poche parole, servono gli attributi per chiamare, coinvolgere, come sarebbe corretto e responsabile, quelle forze politiche che, per uno strano scherzo del destino o per dabbenaggine, o perché una sciocca legge punisce la coerenza, sono rimaste escluse dall’esercizio del potere di indirizzo e di controllo. La gagliardia del momento, di certo, ha imposto, dopo la conseguita vittoria al Cga, di godersela sugli avversari che hanno osato parlare di presunte o acclarate irregolarità, ma le riflessioni a mente fredda imporrebbero di non privilegiare il pur legittimo Ego, che rischia d’essere smisurato qualora si optasse per il ”solitario”…

Naturalmente, tale auspicata riflessione non sarebbe ad uso e consumo delle poltrone perse o delle ambizioni smarrite, ma si imporrebbe, riteniamo, per il bene della città, riguardando in primo luogo proprio lui, il Sindaco Italia, il quale dovrebbe mettere da parte eventuali e legittime fragilità e ragionare da persona avveduta, in marcia verso la maturità’ politica. Viceversa, resterà solo un giovane sindaco di provincia. Probabilmente, però, le debolezze umane prevarranno ancora una volta, se, come accaduto di recente, non ha trovato neanche la forza di citare il nome della parlamentare, avversaria politica che, dall’opposizione, ha ottenuto per la città la nomina del Commissario straordinario, modello Genova, per la costruzione del nuovo Ospedale di Siracusa. Il dibattito è comunque avviato e ci auguriamo, naturalmente, di sbagliare.

Bruno Alicata

Comm. prov. F. I.