BANDIERA: OSPEDALE IN DUE ANNI? PREFERISCO NON SBILANCIARMI

Edy Bandiera, la tua compagna di partito, Stefania Prestigiacomo, sul nuovo ospedale si è data un gran da fare, prima per ottenere l’ospedale di secondo livello, oggi ottenendo la nomina di un commissario per fare l’opera pubblica in due anni

Fin dall’insediamento del Governo Musumeci abbiamo lavorato concretamente al nuovo ospedale di Siracusa, atteso da decenni dai siracusani. Fu infatti uno tra i primi provvedimenti deliberati dal Governo del quale faccio parte, che dava il via alla concretizzazione dell’opera che, a differenza delle ipotesi del passato, sarà tutta in mano pubblica perché sarà interamente realizzata con fondi pubblici. In quest’ottica, ogni intento, anche in materia di semplificazione, è certamente un fatto utile. Sui tempi ho imparato a non sbilanciarmi. Preferisco parlare a consuntivo. Ricordo ancora quando tanti anni fa facevo il Presidente del Consiglio Comunale, che fui invitato alla posa della prima pietra del Circuito di Siracusa e declinai l’invito, perché dissi che ero diventato scaramantico e quindi non partecipavo più alle pose delle prime pietre, bensì dell’ultima. Purtroppo avevo ragione. Quel circuito non è ancora stato fatto e probabilmente non lo vedremo mai.

SABATO L’INTERVISTA INTEGRALE