AMMINISTRATORI SENZA VERGOGNA, SI VANTANO ANCHE PER LA PULIZIA DELLO SBARCADERO ABBANDONATO DA ANNI

Rep: È iniziato stamattina un intervento di pulizia di riva Porto Lachio (noto come sbarcadero Santa Lucia) e della vicina spiaggia libera. Ad intervenire sono stati gli operai della Tekra che, oltre a raccogliere i rifiuti, hanno rimosso alcuni relitti di imbarcazioni da diporto danneggiate e abbandonate sulla banchina. La pulizia consentirà anche di migliorare la fruizione del mare in questi mesi estivi.

Sulla pulizia dello sbarcadero ci sono comunicati del Comune di tutti tipi, persino un video. Cioè dopo una vergogna di spazzatura, relitti e rifiuti che dura da anni in questo sito, per un paio d’ore di pulizia s’impianta una campagna stampa come se si fosse risolto il problema occupazionale a Siracusa, come se si fossero ripavimentate le strade, come se la città non fosse quotidianamente sporca come una cloaca. Cioè si pretende una tassa altissima per una città turistica che ogni sabato e ogni domenica è travolta da spazzatura di ogni tipo che per due giorni non viene raccolta. Una città che specie in periferia è poi sporca tutti i giorni della settimana. Oggi se si pulisce una strada abbandonata e sporca da anni si fa solo per raccomandazioni, per amicizia con il sindaco o con l’assessore o almeno con qualche dirigente, per clientelismo, come se non fosse un diritto. Insomma, anno zero e si fanno comunicati alla stampa, sui social, video per una banale pulizia di uno sbarcadero che puzza da anni. Vergogna? Almeno un po’?