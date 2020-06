A SIRACUSA NUOVO CONTROLLO DEL TERRITORIO, MULTE PER TREMILA EURO

Nella giornata scorsa, i Carabinieri della Compagnia di Siracusa, al fine di prevenire e reprimere il fenomeno della guida in stato di alterazione per assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, nonché per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’A.G. a soggetti sottoposti a misure di prevenzione e cautelari, hanno effettuato numerosi controlli alla circolazione stradale lungo gli assi viari più trafficati, con particolare attenzione sia alle località turistiche e balneari come l’isola di Ortigia e Fontane Bianche, possibile luogo di assembramenti non autorizzati, sia alle zone più degradate della città.

Il servizio ha visto impiegate pattuglie automontate ed appiedate, che hanno proceduto al controllo di 95 veicoli e 107 persone, da cui è derivato il sanzionamento per svariate infrazioni al codice della strada. Nel corso di una sola giornata di controlli sono state elevate contravvenzioni per circa 3.000 euro. Fra le violazioni più riscontrate la mancata revisione dei veicoli, la mancata assicurazione degli stessi e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter, da cui deriva il fermo amministrativo per 60 giorni e la decurtazione di 5 punti patente.

Nell’arco del servizio sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa competente, quali assuntori, 7 soggetti trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente di tipo marijuana, per uso personale, per un peso complessivo di circa 2 grammi.

Sono stati altresì denunciati due siracusani di circa 35 anni: il primo, per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria in quanto responsabile di violazioni delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale; il secondo, per porto illegale di arma da punta e taglio, in quanto a seguito perquisizione veicolare è stato trovato senza alcuna giustificazione in possesso di una mazza da baseball.