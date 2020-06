A CALA ROSSA NON C’ERA IL SOLE, MA C’ERANO I BAGNANTI

“Con mio marito e i nostri figli abbiamo affittato una villa ad Arenella, ma Ortigia cui affascina troppo, praticamente passiamo gran parte delle nostre giornate nell’isolotto”. Così una signora di Treviso spiegava a un professore fiorentino nella spiaggia di Cala Rossa sul lungomare di Ortigia. “Sono andata al mare ad Arenella, ma ora preferisco bagnarmi in Ortigia. Fare passeggiate in questa piccole strade è un bagno nella storia, sembra quasi di entrarci dentro”. Certo, è solo un piccolo esempio, ma dà conforto sentire di tanto amore per la nostra isola del cuore. Abbiamo anche fatto, stamattina alle 12, una foto sulla spiaggetta di Cala Rosa. Non c’era sole, ma c’erano i bagnanti e, incredibile a dirsi, nella spiaggetta, ma anche nei dintorni non c’era l’ombra di una mascherina. Giusto, sbagliato? Saranno i prossimi giorni a dirlo.

