VIOLA LE PRESCRIZIONI E FINISCE IN CARCERE

I Carabinieri della Stazione di Lentini (SR) hanno arrestato ieri GOMEZ VICTORIA Omar Rafael De Jesus, 22enne pregiudicato del posto, in esecuzione di ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari già in atto a carico dello stesso.Il provvedimento è stato irrogato a seguito delle numerose denunce e segnalazioni inviate dai carabinieri alle autorità giudiziaria ed amministrativa per le persistenti violazioni commesse dal soggetto alle prescrizioni imposte dalla misura cautelare domiciliare. Il giovane infatti, ristretto in casa dopo essere stato arrestato per il tentato furto all’interno dell’Istituto comprensivo “Riccardo da Lentini” avvenuto lo scorso mese di Aprile, si è dimostrato refrattario alle disposizioni, violandole più volte per uscire di casa a svagarsi o attendere ai propri interessi. I carabinieri, quotidianamente impegnati nei servizi di controllo del territorio, mirati anche alla verifica dell’attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid – 19, lo hanno più volte sorpreso e ricondotto al domicilio, finché l’Autorità Giudiziaria ha deciso di associarlo in carcere .

