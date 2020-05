VINCIULLO: TEST E TAMPONI PER I DOCENTI IMPEGNATI NEGLI ESAMI DI STATO

Rep: Il Ministero della Pubblica Istruzione ha fissato il 18 giugno l’inizio degli esami di Stato in tutte le scuole superiori.

I nostri studenti, quest’anno, dovranno affrontare non solo l’abituale stress degli esami di Stato, ma anche le preoccupazioni legate agli eventi drammatici che stiamo vivendo.

Dopo mesi di isolamento, incontreranno i compagni di classe e i loro docenti, e cresce in loro la tensione per possibili contagi.

Per evitare questa preoccupazione agli esaminandi ed anche alle loro famiglie, nonché ai docenti esaminatori, sarebbe opportuno sottoporre tutti gli insegnanti impegnati negli esami di Stato, oltre al personale non docente, al test sierologico quantitativo, per avere un quadro clinico, seppur non duraturo, delle condizioni personali del docente. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.

In Sicilia, sia il Servizio Sanitario quanto la Pubblica Istruzione dipendono dalla Regione, quindi la possibilità di intervenire è oggettivamente facilitata dallo Statuto Autonomista della Nostra Regione.

Mi auguro quindi, ha concluso Vinciullo, che questo mio appello venga ascoltato e che non si perda ulteriore tempo sul predisporre gli esami sierologici per il personale scolastico impegnato, a vario titolo, negli esami di Stato.

