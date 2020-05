VINCIULLO-MONCADA: GIA’ MONTATE DUE ANTENNE 5G. MA IL SINDACO NON AVEVA DETTO DI AVER BLOCCATO TUTTO?

Rep: Nonostante gli impegni: “Impedirò l’installazione di nuovi impianti telefonici” e nonostante le vacue e querule smentite: “nessun nuovo impianto è stato installato nel nostro territorio” siamo costretti a smentire, noi sì, questi profeti senza parola, ovvero questi parolai gonfi di sé. Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo e Sebastiano Moncada.

Come si ricorderà, nell’ambito della telefonia mobile cellulare, con il termine 5G si indicano le tecnologie e gli standards di “Quinta generazione” con prestazioni e velocità di molto superiori a quelli della precedente tecnologia 4G.

Nonostante le rassicurazioni, molti cittadini temono che a causa del 5G avremo un numero maggiore di antenne e, quindi, una conseguente maggiore esposizione alle onde elettromagnetiche emanate dalle antenne.

In provincia di Siracusa, ad oggi sono stati autorizzati 5 impianti 5G, di cui 3 a Siracusa e 2 nel Comune di Noto, ma mentre il Sindaco di Noto ha bloccato l’installazione delle antenne, quello di Siracusa non solo non ha bloccato la autorizzazioni ma nemmeno le installazioni.

A quanto pare, infatti, sembrerebbe che almeno 2 antenne siano state già montate, nonostante la chiusura dei cantieri di lavoro che si è avuta nelle ultime settimane.

Ma il Sindaco non aveva assicurato che a Siracusa non sarebbe stata autorizzata l’installazione delle antenne?

Di conseguenza, sembrerebbe, nel caso non venisse smentita la notizia dell’esistenza di 3 autorizzazioni, una su viale Scala Greca, una vicino al mercato all’ingrosso e l’altra a Fontane Bianche, che il Sindaco non sia a conoscenza di ciò che fanno gli Uffici comunali e la cosa è molto grave, soprattutto se riguarda la salute dei cittadini.

Ed allora: le promesse assicurate, gli impegni assunti che fine hanno fatto?

Senza voler offendere la grande Mina, hanno concluso Vinciullo e Moncada, possiamo ben dire: parole, parole, parole, vuote parole al vento, come sempre.

