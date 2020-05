VINCIULLO: LAVORI FERMI PER IL NUOVO COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO. SI ASPETTA FALCONE?

Rep: Sono inspiegabilmente fermi i lavori per la costruzione del Nuovo Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo

Questa mattina, recandomi sul posto, ho avuto modo di notare che i lavori sono fermi da tempo e che non c’è stato alcun incremento rispetto all’ultima mia visita.

Credo che sia legittimo chiedersi perché i lavori sono fermi e a chi deve essere addebitata questa responsabilità.

Forse, con questo inspiegabile blocco dei lavori, si vuole sollecitare la venuta messianica del salvatore della provincia di Siracusa, cioè dell’Assessore delle Infrastrutture?

Inoltre, ha proseguito Vinciullo, non si capisce il motivo per il quale non è stato fatto ancora il bando per il Terzo Lotto della Caserma dei Vigili del Fuoco.

Ricordo che con decreto dirigenziale, non politico, la somma di 991.513,11 euro è disponibile dal 22 ottobre 2018, ma, inspiegabilmente, non viene utilizzata.

La si vuole utilizzare per caso in altra provincia?

Ricordo che le somme previste dalla Legge 433/91, ancorché resesi libere, devono essere utilizzate nella provincia di titolarità del finanziamento, pertanto invito tutti a vigilare affinché non avvenga anche questo scippo, insieme ai tanti altri avuti da parte della Regione, nel silenzio più assordante di tutti i rappresentanti istituzionali e politici.

Continuerò la mia battaglia, ha concluso Vinciullo, per vedere realizzato un progetto su cui ho tanto creduto e che è di primaria importanza non solo per il personale dei Vigili del Fuoco, ma per tutta la provincia di Siracusa.

Si allega foto della posa della prima pietra ad opera dell’allora Comandante Regionale dei Vigili del Fuoco, del Prefetto di Siracusa e dell’Assessore alla Ricostruzione Post Sisma Vincenzo Vinciullo.