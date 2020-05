VINCIULLO: L’AMMINISTRAZIONE SCADENTE TENTA UN COLPO DI MANO SULLE STRISCE BLU A 12 GIORNI DALLA SENTENZA DEL CGA

Rep: Siamo da sempre contrari alla privatizzazione dei servizi e, in modo particolare, delle strisce blu. Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo, Salvatore Castagnino, Fabio Alota, Mauro Basile e Vincenzo Salerno.

Da giorni circola la notizia che l’Amministrazione Comunale scadente starebbe predisponendo uno o più bandi per appaltare le strisce blu.

Intanto non comprendiamo perché sarebbe spezzettato in cinque lotti un unico servizio, peraltro l’ANAC sull’argomento è già intervenuta in modo chiaro e netto, vietando la possibilità di spezzettare lo stesso servizio, ma la cosa politicamente insopportabile è che a meno di 12 giorni dalla decisione del CGA si pensi di continuare a predisporre atti amministrativi che non dovrebbero nemmeno essere presi in considerazione, dal momento che questa Amministrazione Comunale non è stata mai eletta, avendo il TAR Catania annullato tutti i verbali relativi alla proclamazione del Consiglio Comunale e del Sindaco.

L’altra cosa che non comprendiamo, hanno proseguito Vinciullo, Castagnino, Alota, Basile e Salerno, è perché si vuole mettere le mani nelle tasche dei siracusani.

Attualmente, le strisce blu continuano ad essere efficaci solo in pochi comuni e comunque il costo del biglietto transita nelle tasche del Comune quindi, in teoria, tornano nelle tasche dei siracusani.

Perché il Comune vuole privarsi di queste entrate?

Perché l’Amministrazione Comunale vuole cedere a privati diritti che sono dei siracusani?

Attendiamo risposte, hanno concluso Vinciullo, Castagnino, Alota, Basile e Salerno, ma, al solito, non avrete il coraggio di rispondere.

