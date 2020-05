VINCIULLO E MONCADA DENUNCIANO: IL SINDACO FA UN’ORDINANZA CONTRO LE ANTENNE 5G, MA NE HA GIA’ APPROVATE CINQUE

Mario Bonomo del gruppo “Amo Siracusa” chiede al sindaco ff Francesco Italia di bloccare le antenne 5G in città vista la potenziale pericolosità delle stesse per la sicurezza e la salute della comunità siracusana. Il sindaco ff, subito dopo “fa schiumazza” e blocca un impianto 5G in via Monti. Solo che in via Monti non c’era nessuna antenna 5G e contestualmente lo stesso sindaco ff aveva già approvato cinque impianti in città rendendo praticamente un falso il suo comunicato del 7 maggio scorso. Leggiamo:

COMUNICATO DEL 7 MAGGIO: ITALIA BLOCCA ANTENNA 5G IN VIA MONTI E RICORDA ORDINANZA DEL 23 APRILE CHE SOSPENDE 5G

L’Ufficio territorio del Comune ha espresso oggi parere contrario all’installazione di un’antenna 5G in via Luigi Maria Monti, alla Pizzuta. La realizzazione dell’impianto era stata richiesta per conto del gestore di telefonia mobile Jliad. Si tratta delle prima decisione presa in questo senso da quando, lo scorso 23 aprile, il sindaco, Francesco Italia, ha emesso un’ordinanza con la quale sospende, fino al perdurare dell’emergenza sanitaria per il coronavirus, l’installazione di stazioni radio-base che utilizzano la nuova tecnologia. L’istanza è stata respinta perché risultava carente del parere sulla conformità della proposta progettuale agli allegati grafici al Regolamento comunale degli impianti di telecomunicazione e al piano attuativo per le localizzazioni delle stazioni radio-base per la telefonia mobile, provvedimenti approvati dal consiglio comunale nel settembre del 2009. La società che aveva chiesto l’autorizzazione dovrà procedere al ripristino dei luoghi. Le segnalazioni giunte in questi giorni via social e l’ordinanza del sindaco hanno di fatto accelerato un procedimento di verifica sulla materia, soprattutto in relazione alle nuove antenne e alla modifica di quelle esistenti. In particolare, si è creata una sinergia tra i settori Urbanistica e Attività produttive interessati alla pratiche di questo tipo. “L’impulso dell’Amministrazione e il personale impegno dei funzionari interessati – affermano il sindaco Italia e gli assessori Maura Fontana e Cosimo Burti – hanno fatto sì, dopo attente ricerche e sopralluoghi, che si potesse emettere e comunicare il parere contrario alla ditta installatrice dell’antenna su via Monti. La corsa in avanti della società non ha tenuto conto della sospensione dei termini per le procedure amministrative e pertanto i 90 giorni invocati per il silenzio-assenso sono decaduti in virtù di quanto disposto dal decreto legge 18 del 17 marzo 2020. Nonostante i problemi all’attività amministrativa causati dall’emergenza, gli uffici hanno saputo cogliere il carattere urgente della questione”. L’impresa interessata ha tempo cinque giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni ed è stata anche informata che il Comune sta già lavorando all’ordinanza di sospensione dei lavori.

VINCIULLO-MONCADA L’11 MAGGIO: IN VIA MONTI NESSUNA ANTENNA 5G. ITALIA HA GIA’ AUTORIZZATO 5 POSTAZIONI 5G

L’impianto di via Luigi Monti non è 5G. La SCIA è stata presentata il 28!11/2019 e si tratta di una stazione radio base per telefonia cellulare per tecnologia diversa dal 5G NR 3700 MHz. Quindi, hanno dichiarato Vincenzo Vinciullo e Sebastiano Moncada, si tratta di fumo negli occhi per cercare di non rispondere a quelle che sono state le nostre considerazioni sugli impianti 5G installati nel Comune di Siracusa.

Farebbero bene gli Assessori Comunali, prima di rispondere, a documentarsi con la dovuta attenzione, come facciamo noi che, prima di parlare, ci documentiamo attentamente su ciò che diciamo.

Per quanto riguarda, invece, i luoghi dove sono state autorizzate le installazioni di impianti 5G, confermiamo quanto abbiamo già detto, aggiungendone due in più e in particolare:

1. via della Madonna snc, SCIA presentata in data 14/01/2020 e parere positivo rilasciato il 3 febbraio;

2. contrada Fontane Bianche snc, SCIA presentata il data 14/01/2020, parere positivo in data 03/02/2020;

3. via Columba 93, SCIA presentata in data 19/02/2020, parere positivo in data 12/03/2020;

4. viale Scala Greca 181, SCIA presentata in data 05/03/2020, parere positivo in data 27/03/2020;

5. viale Epipoli 159, SCIA presentata in data 23/01/2020, parere negativo da parte dell’ARPA in data 13/02/2020.

Non vogliamo aggiungere null’altro per non continuare ad infierire contro questa Amministrazione Comunale che predica male e poi, hanno concluso Vinciullo e Moncada, si dimentica di quello che dice e di conseguenza razzola male.

