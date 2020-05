VINCIULLO: CONFONDONO UNA STRADA PROVINCIALE CON LA BRETELLA AUTOSTRADALE

Rep: Ancora chiusa la Strada Provinciale 19 che da Noto porta a Pachino e Portopalo. Si allegano le foto, per mostrare che l’ultimo pezzo nei pressi della cosiddetta “cianata di Maria” sotto il ponte autostradale non è nemmeno asfaltato. Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo e i Consiglieri Comunali di Portopalo Giorgio Chiaramida e Mary Lupo.

Prendiamo atto che chi inaugura strade volute da altri non conosce nemmeno cosa scrive e ora andiamo avanti in attesa della terza inaugurazione.

Saremmo curiosi di sapere come hanno fatto ad avere i collaudi, dal momento che la strada non è stata ancora completata.

Tuttavia, non possiamo non essere soddisfatti perché un’opera da noi così tanto desiderata e voluta, cioè la bretella autostradale e non la SP19 Noto-Pachino, finalmente viene aperta al pubblico.

Bastava dire la verità, hanno concluso Vinciullo, Chiaramida e Lupo, e nessuno avrebbe polemizzato. Ma conoscono la verità?

Share and Enjoy !