VACCARISI (FORZA ITALIA): BASTA FILE E ASSEMBRAMENTI AL CCR DI TARGIA, IL COMUNE PROVVEDA

Rep: La situazione che si è venuta a creare in questi giorni al Centro comunale di raccolta di Targia era prevedibile.

Credo che l’amministrazione, dopo due mesi di lockdown e con un unico CCR operativo, avrebbe dovuto immaginare che si sarebbero venute a creare lunghe file -così è stato con code fin già al cavalcavia- peraltro con temperature che iniziano ad essere elevate e con il rischio concreto di assembramenti in attesa del proprio turno.

Per questo ritengo necessario che l’amministrazione venga incontro ai propri cittadini, favorendo il conferimento dei rifiuti attraverso il posizionamento di CCR mobili (uno per ogni quartiere), e ancora prevedendo un aumento di personale nel Centro comunale di raccolta di Targia.

Tutto questo permetterebbe di poter continuare ad utilizzare il CCR di Arenaura momentaneamente per il conferimento dei rifiuti dei positivi al Covid-19, senza per questo dover sottoporre i cittadini a lunghe e interminabili file per effettuare il conferimento degli altri rifiuti, con tutto ciò che inevitabilmente ne consegue.

Commissario cittadino F.I.

Vaccarisi Gianmarco

