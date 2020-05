VACCARISI (FI): RIAPRE IL CCR DI ARENAURA, E I RIFIUTI DEI CONCITTADINI POSITIVI AL COVID?

Rep: Apprendo con soddisfazione dell’apertura, seppur tardiva e dopo diverse rimostranze, del Centro Comunale di Raccolta di Arenaura.

Questa decisione, che sicuramente viene incontro alle esigenze dei cittadini, eviterà le lunghe file a cui, nostro malgrado, siamo stati costretti ad assistere durante questi giorni al CCR di Targia.

A questo punto sorge però spontanea una domanda.

Se fino ad oggi e’ stato dichiarato che il CCR di Arenaura non era stato reso fruibile al pubblico perché adibito al conferimento dei rifiuti dei cittadini positivi al Covid-19, da oggi, data la riapertura, dove e con quale modalità avverrà il conferimento dei rifiuti dei nostri concittadini positivi al Covid-19?

Per quanto riguarda invece la messa a disposizione da parte di Tekra di un compattatore per il ritiro degli sfalci nei giorni di lunedì e venerdì per l’utenze delle contrade marine, credo che sia più consono pensare ad una rimodulazione dell’orario per dare la possibilità di conferimento anche in orario pomeridiano, o in alternativa ampliare il servizio anche alla giornata del Sabato.

Commisario Cittadino F.I

Vaccarisi Gianmarco

