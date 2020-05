VACCARISI (FI): CARO SINDACO, VA BENE LA SANIFICAZIONE, MA CI SONO TROPPI TOPI PER LE STRADE

Rep: Caro Sindaco, se certamente apprezzati e naturalmente condivisi gli interventi di sanificazione effettuati nelle varie zone della città’ nell’arco di questo periodo straordinario, forse si sarebbe potuta auspicare una maggiore frequenza di questi in tutti i quartieri della nostra città.

Detto ciò, credo che l’amministrazione non possa tuttavia trascurare quegli interventi si ordinari, ma non per questo di minore importanza.

A tal proposito, in virtù anche delle diverse segnalazioni di cittadini nell’ultimo periodo e riguardanti principalmente la massiccia presenza di topi in città, mi preme chiederle se siano già stati programmati gli interventi di disinfestazione e derattizzazione che vengono svolti ogni anno, di norma, in questo periodo; o, nel caso fossero già stati calendarizzati, quando e se ne sarà data adeguata comunicazione alla città.

Le chiedo inoltre se sia stata effettuata una programmazione anche di quegli interventi di pulizia Preventiva dei terreni incolti, effettuati ogni anno al fine evitare il rischio di incendi, sempre maggiore con l’avvicinarsi della stagione estiva.

Pur comprendendo infatti l’eccezionalita’ del momento, ritengo che non si possa rinunciare allo svolgimento di tali servizi essenziali, con il rischio eventuale di trovarci in una città abbandonata a se stessa e con una situazione igienico-sanitaria carente.

Credo non vorremmo correre il rischio di ritrovarci in una città giustamente sanificata, ma con altri problemi igenico-sanitari non di minore importanza.

Gianmarco Vaccarisi

Commissario cittadino F.I.





Share and Enjoy !