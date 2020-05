TITO ALESCIO: SE IL SINDACO FF NON AFFRONTA TUTTA LA STAMPA MAGARI SARA’ COLPA DEL CORONA VIRUS

Tito Alescio, sembrerà strano ma anche a Siracusa abbiamo vecchi comunisti camuffati sempre pronti ad aggredire chi non la pensa come loro..

Siracusa è il naturale specchio di ciò che si vive in Italia, e da quello che ho potuto personalmente constatare, pur io non avendo uno specifico indirizzo politico, vi sono personaggi provenienti da una ideologia politica oramai estinta, che riciclati in altri partiti o movimenti, danno voce ad una nuova forma di seminatori d’odio seriali che tende a fare informazione verso forme estremistiche. Ciò crea nell’elettorato moderato uno stato d’animo difficilmente controllabile il quale fa reagire in maniera tutt’altro che logica, e questo stato d’animo si chiama paura.

Hai anche tu l’impressione che spesso qualcuno utilizza la parola di Dio per fare piacere a chi incredibilmente gestisce il potere?

L’abuso della parola di Dio oggi è diventato una quasi regola per compiacere politicamente il prossimo. Ne abbiamo continue negative testimonianze a livello nazionale dove alcuni leader di partiti tentano goffamente di trovare credibilità attraverso clamorose acclamazioni divine, giustificate se si rispettasse la Parola di Dio nella sua principale azione che è la Misericordia, ma a quanto pare così non è.

Siracusa non ha più il consiglio comunale e il 28 maggio si attende il pronunciamento del Cga sui brogli elettorali che hanno portato alla sentenza del Tar

Devo dire finalmente che il 28 maggio (speriamo) ci sarà il parere definitivo del Cga, parere che deciderà se la nostra città dovrà essere governata dall’attuale Amministrazione, oggi senza Consiglio Comunale, o se si dovrà ritornare a nuove elezioni. Fatto sta che noi tutti cittadini Siracusani non meritavamo tale precarietà, che ci ha tenuti sospesi in una dimensione di sterilità operativa ai bisogni sociali.

Che opinione ti sei fatto sul Corona virus a Siracusa e provincia, qual è la cosa che ti ha colpito di più?

Devo dire che i cittadini di Siracusa in questo tempo di Pandemia sono stati virtuosi, rispettando le regole imposte dal governo e che ciò ha permesso ai Siracusani di non vivere la tragedia vissuta nelle città dell’evolutissimo e rispettosissimo Nord.

Non ci sono più prese di posizione o documenti dei partiti. Pigramente scrivono qualcosa a destra mentre a sinistra va molto peggio con le poche righe dei poco rappresentativi Italia viva e Articolouno. Questo che significa?

Oggi tutti i partiti politici, nessuno escluso, in Italia hanno perso la loro identità sociale e vivono esclusivamente di interessi finalizzati al preservare la loro incolumità politica e di conseguenza finanziaria. In molti avevano sperato in una svolta della negativa visione politica Italiana con il M5S, ma nonostante le prime azioni fatte dal movimento, quali il taglio dei loro stipendi e il taglio dei parlamentari, non abbiamo visto altro che ciò che mi riporta al punto iniziale e cioè che anche loro si sono immersi nel limbo del preservare la loro incolumità politica.

Allora Tito Alescio, parliamo di Pasqua capogruppo dei grillini all’Ars. Ne vogliamo discutere però in termini di utilità per il territorio?

A questa domanda rispondo con una semplice constatazione positiva per la prima parte, negativa per la seconda, “ponte Morandi pronto in 18 mesi, ponte Hymera interrotto da oltre 5 anni”. Pietrangelo Buttafuoco dice “ In Sicilia più che la lupara uccide il niente”, e Siracusa detiene il primato del niente. Niente ancora per il nuovo Ospedale, niente per la ferrovia che si ferma a Catania, niente per la oramai quasi quarantennale Siracusa/Gela ferma a Rosolini, niente per il Teatro Comunale. Ma Siracusa rimane sempre il vanto dei Siracusani, la quale fa comunque parlare di sé al mondo intero da oltre 2500 anni senza aver mai avuto bisogno di chi del niente ne ha fatto la propria via.

Per i deputati nazionali Marzana, Pisana, Scerra in letargo. Ficara e Prestigiacomo una tantum..

Ogni politico ha delle responsabilità verso i suoi elettori i quali vedono le opere da loro compiute sul territorio che gli ha dato quei ruoli istituzionali, e se tali opere hanno un nome comune che potrebbe essere “il letargo”, quando arriverà il momento in cui dovranno testimoniare sul loro operato, raccoglieranno sicuramente i frutti per cui hanno lavorato.

Il Pd ha perso quasi tutte le ultime elezioni ed ha la presidenza della Repubblica, è al governo, ha la presidenza del consiglio europeo, Gentiloni è nella commissione europea. Come funziona?

È un fenomeno complesso, che in Italia si è manifestato grazie al periodo in cui le decisione dei mandati spettavano a chi in quel tempo governava, e questo riguarda il Presidente della Repubblica, così come il presidente del Consiglio Europeo o i referenti della Commissione Europea. La cosa che mi fa riflettere è se nelle ultime decisioni a livello Europeo, vi sia stata la bravura del PD o l’inesperienza del Movimento cinque stelle.

Se non l’hai notato, il sindaco del capoluogo non dà più notizie a tutta la stampa con comunicati ufficiali, ma ha due personali assessorati alla comunicazione che scrivono quello che vuole, ma soprattutto non scrivono quello che non vuole..

A questa domanda non saprei rispondere obbiettivamente perché il Sindaco, un po’ come tutti i politici, avrà avuto i propri motivi per non affrontare direttamente tutta la Stampa, forse anche a causa del CoronaVirus che ha limitato per tutti noi qualsiasi attività.

Se a fine maggio siamo a contagi zero cosa succede? I giornali governativi del virus diranno “tutti a casa che è in arrivo la seconda ondata”?

Qui entriamo in un deserto dove la unica ragione di vita, per ognuno di noi Italiani, diventa la ricerca di una oasi per potersi ristorare, un dato di fatto è che l’informazione è pilotata da chi vuole fare vedere alcune cose piuttosto che altre, e che i danni causati non sono limitati alle morti di coloro che hanno contratto il virus, a cui esprimo il mio personale dolore, ma alla fine di una economia Nazionale già di suo precaria, economia che avrebbe dovuto essere il motore portante della nostra Nazione, ma che a causa di discutibili decisioni governative, sta vedendo morire tantissime micro imprese alla quale non è permesso di operare con la propria normale attività.

I risultati di tali azzardate decisioni li subiremo tra molti mesi, dove tantissimi imprenditori non avranno più la forza di resistere alle restrizioni a cui hanno dovuto fare fronte.

Speriamo bene!

