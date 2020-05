TERESA PINTACORONA: LUNEDI’ SCIOPERO DI TUTTI I LAVORATORI IDEALSERVICE E UTILSERVICE

Rep: “Inaccettabile il taglio dei servizi: lunedì sciopero di tutti i lavoratori dell’ATI IdealService e UtilService. Il Comune non può mortificarli perché incapace di una lungimirante gestione.” Così il segretario generale della Fisascat territoriale, Teresa Pintacorona, annuncia la giornata di protesta di tutti i lavoratori impegnati nei servizi di supporto al Comune di Siracusa.

“Come Fisascat abbiamo da sempre chiesto una proroga e questa è stata concessa, – aggiunge la segretaria – ma farlo tagliando il 30 per cento dei servizi, decurtando, così, ore di lavoro e compensi, rappresenta l’incapacità di affrontare il problema. L’Amministrazione comunale non può pensare di usare la scusa del Covid per mettere toppe lì dove ci sono buchi enormi. Non saremo sicuramente noi Fisascat a rammendare gli strappi del Comune di Siracusa. Lunedì sciopero – conclude la Pintacorona – Questi lavoratori meritano rispetto e tutela da parte di tutti.”