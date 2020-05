SOLIDARIETA’ DEI SINDACATI E DELLA POLITICA SIRACUSANA ALL’ASSESSORE RAZZA

Solidarietà dai sindacati e dalla politica siracusana per l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza dopo le minacce di morte subite come già abbiamo scritto. Ecco le tracce di solidarietà:

UIL-CISL-CGIL SIRACUSA: FERMA CONDANNA PER LE IGNOBILI MINACCE “Piena solidarietà all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, e ferma condanna per le ignobili minacce rivoltegli in maniera così vile.” Così, i segretari generali territoriali di Cgil e Cisl, Roberto Alosi e Vera Carasi, e il Commissario straordinario della Uil territoriale, Luisella Lionti, hanno commentato la notizia delle minacce di morte recapitate con una lettera anonima all’assessore Razza e nella quale si fa cenno al “processo di distruzione” dell’ospedale Trigona di Noto. “Niente può mai giustificare il codardo ricorso alla violenza, neppure quella verbale – continuano i tre segretari – La civiltà e la compostezza di una intera comunità, quella di Noto, non possono essere messe in discussione da qualcuno che ricorre alla minaccia per delegittimare le istituzioni e alimentare tensioni e paure. Il sindacato condanna in maniera ferma e decisa quanto accaduto – concludono Alosi, Carasi e Lionti – auspicando che ben presto le forze dell’ordine possano identificare l’autore di tutto questo. Il dialogo civile e democratico, il confronto che guarda alla soluzione dei problemi e al bene comune, non verranno mai messi in discussione da chi utilizza le minacce contro i rappresentanti delle istituzioni.”

ITALIA VIVA ARS: NON CEDA A RICATTI O PRESSIONI: “Esprimiamo piena solidarietà all’Assessore Ruggero Razza, oggetto di ignobili e inquietanti minacce che condanniamo senza appello. Augurandoci che le forze dell’ordine individuino al più presto i responsabili, oggi la minaccia, da qualunque parte provenga, pesa di più per il momento di grave emergenza che è chiamata a fronteggiare la Sanità siciliana. Razza non ceda a ricatti e pressioni, faccia tutte le scelte impopolari necessarie per migliorare la qualità complessiva del nostro sistema sanitario che ha già dato buona prova di sè in questi mesi”.Lo dichiarano i parlamentari regionali di Italia Viva Nicola D’Agostino (capogruppo), Luca Sammartino, Edy Tamajo eGiovanni Cafeo.

ARTICOLOUNO: ATTI GRAVI E INQUIETANTI: «La normale dialettica politica nulla ha a che fare con simili terribili minacce. Piena solidarietà pertanto all’Assessore Razza. Sono certo dell’unitario lo sdegno da parte di tutte le forze politiche e sociali a parole e atti così gravi e inquietanti». A dirlo è Pippo Zappulla, segretario regionale di Articolo uno in Sicilia. In relazione alle minacce di morte all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. «Parole offensive – continua Zappulla – pure nei confronti della comunità di Noto, che conduce da tempo una battaglia a difesa del diritto alla salute nel proprio territorio in modo assolutamente civile e democratico».

Share and Enjoy !