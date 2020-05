SNOBBATE LE FAMIGLIE ALLA FAME, PD E GRILLINI MOBILITATI SUL MONOPATTINO A SIRACUSA

Pd e grillini vogliono il monopattino anche a Siracusa. Mentre a Siracusa e in Italia infatti migliaia di famiglie fanno letteralmente la fame c’è chi nella nostra città è abbastanza sazio e invece di trovare soluzioni e fare proposte per chi si trova nel bisogno, giocherella con le quarzate del governo degli scappati di casa, il monopattino elettrico. Il Decreto Rilancio infatti se ne stracatafotte delle famiglie indigenti e permette invece di acquistare entro il 31 dicembre 2020 biciclette, anche a pedalata assistita, o veicoli come segway, hoverboard e monopattini elettrici con un contributo pari al 60% della spesa sino ad un massimo di 500 euro per ogni acquisto”. Pensate che il governo ha messo a disposizione ben 120 milioni di euro. Così a Siracusa si è mobilitata l’Associazione Lealtà e Condivisione che, facendo le veci del sindaco ff, ha addirittura annunciato per il monopattino e affini un finanziamento di un milione dal ministero dell’ambiente “per la mobilità disponibile”. Insomma, a Siracusa potremo comprare monopattini a pioggia e chi ha fame vedrà di fare baratti e in qualche modo s’arrangerà. Anche i grillini hanno addirittura fatto l’assemblea ed anche loro sono per una mobilità che deve profondamente cambiare e quindi la sintesi è sempre quella “intanto compratevi un monopattino”. Per le famiglie e la fame si vedrà nel prossimo decreto.

