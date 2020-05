SI FACCIA CHIAREZZA SUGLI INCARICHI DEL SINDACO AD AVVOCATI CHE POI LO ASSISTONO NELLA VICENDA DEI BROGLI ELETTORALI

Rep: “La moglie di Cesare non solo deve essere onesta, ma deve apparire tale”.

In questi giorni sono apparsi una serie di articoli che affrontano il tema relativo ad incarichi che sarebbero stati conferiti dall’Amministrazione Comunale di Siracusa e poi gli stessi titolari di detti incarichi avrebbero assistito il Sindaco, dichiarato decaduto dal TAR, in una serie di giudizi davanti al TAR - Sezione di Catania per la Sicilia e davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativo. Lo dichiarano Vincenzo Vinciullo, Fabio Alota, Mauro Basile, Salvatore Castagnino e Alberto Palestro.

Stessa cosa dicasi per altro studio legale che ha assistito alcuni ricorrenti contro i Consiglieri Comunali eletti, sia davanti al TAR sia davanti al CGA, in questo caso perdendo entrambi i giudizi, e nello stesso tempo però ha assistito una società che ha intrapreso un’azione legale contro l’Amministrazione Comunale di Siracusa.

Nulla di strano, hanno proseguito Vinciullo, Alota, Basile, Castagnino e Palestro, nulla di grave su questa vicenda dal punto di vista penale, ma dal punto di vista morale sarebbe necessario che l’Amministrazione Comunale, i ricorrenti e i perdenti facessero un pubblico chiarimento!

Noi continuiamo a pensare, e guai se non lo fosse, che la moglie di Cesare sia onesta, ma vorremmo che apparisse anche tale e, di conseguenza, riteniamo opportuno che si faccia chiarezza su questo tema per dissipare ogni dubbio sull’operato dell’Amministrazione Comunale che non può rimanere silente e dovrebbe dimostrare di essere estranea alle vicende che sono state portate all’attenzione dell’opinione pubblica.

In questo caso, hanno concluso Vinciullo, Alota, Basile, Castagnino e Palestro, il silenzio dell’Amministrazione Comunale non aiuta, pur prendendo atto che sono loquaci su ogni argomento dello scibile umano, dobbiamo constatare che su questa vicenda non hanno mai fatto chiarezza e di conseguenza per evitare che, ingiustamente, ombre si possano adombrare sull’operato di questa Amministrazione mai eletta, crediamo che sia doveroso per la stessa Amministrazione Comunale dare una risposta ai cittadini.

