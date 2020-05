SALVO ADORNO: TURI RAITI HA LASCIATO SEMPRE IL SEGNO

Rep: Turi Raiti ci ha lasciato, la forza, la determinazione, l’intelligenza della politica, sono state le doti che gli hanno permesso di attraversare sempre da protagonista la storia della nostra provincia. La lunga militanza nella CGIL, l’esperienza della sindacatura di Lentini, il ruolo dirigente del partito, dal Pci al Pd, lo hanno radicato nel territorio in maniera indelebile. Turi ha sempre tenuto come priorità assoluta da difendere la centralità del partito e del suo ceto dirigente, cosicché in una società che cambia rapidamente il partito è sempre rimasto per lui un punto fermo. Turi è uno che ha sempre lasciato il segno. Se penso alla lunga storia del nostro partito, conto più i momenti in cui ci siamo scontrati che quelli in cui eravamo d’accordo. Eppure il confronto ci ha avvicinati a poco a poco, e abbiamo imparato a conoscerci. Solo tardi ho capito che la sua fermezza chiamava al dialogo. Turi se ne è andato via, ma come ogni buon politico che ha ben seminato ci lascia un’eredità e una traccia da seguire.

Salvo Adorno (PD)

