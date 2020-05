SALVATORE RUSSO: RIAPRIRE IL PARCO? SIAMO I GESTORI, MA IL COMUNE NON CI HA DETTO NULLA..

Rep: Buongiorno, sono confuso. Apprendo a mezzo stampa che il comune apre 4 parchi chiedendo ad una associazione di controllare gli accessi, senza nessuna manifestazione di interesse pubblica. Noi che siamo gestori del Parco Robinson di via Algeri non siamo neanche stati interpellati per la riapertura dello stesso, che rimane chiuso ad oggi. Non solo, avevamo proposto di utilizzare non solo volontari ma sopratutto i fruitori del Reddito di Cittadinanza ma niente, neanche si sono degnati di rispondere, evidentemente il Comune di Siracusa non è pronto a utilizzare queste risorse e preferisce fare di testa sua, un peccato, ho una lista di 50 persone circa che aveva dato disponibilità. Speriamo in un futuro migliore.

Salvatore Russo

